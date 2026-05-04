女優の飯豊まりえ（28）が4日、インスタグラムを更新。同日NHKで放送されるドラマ、荒木飛呂彦氏の人気シリーズ「岸辺露伴は動かない」の最新作「泉京香は黙らない」の告知をした。飯豊は「みなさんーーー！今夜放送ですよ〜」と書き出し、「シリーズ最新作【泉京香は黙らない】今夜9：30［総合］NHKです！」と伝えた。そして「是非、お部屋を暗くしてご覧ください。（おすすめです）」と呼びかけ、ドラマのオフショットを公開した