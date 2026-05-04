葵祭を前に下鴨神社で行われた「御禊の儀」で、身を清める斎王代の塩見真桜さん＝4日午前、京都市左京区京都三大祭りの一つ「葵祭」が15日に開かれるのを前に、ヒロインの斎王代が指先を水に浸すなどして身を清める「御禊の儀」が4日、京都市左京区の下鴨神社で行われた。五月晴れの下、第68代斎王代の同志社大4年塩見真桜さん（21）は十二単姿で境内の御手洗池のほとりに座ると、そっと両手の指先を水に入れて身を清めた。そ