◇プロ野球セ・リーグ 中日ー阪神（4日、バンテリンドーム）プロ3登板目の先発マウンドを迎えた中日のドラフト1位ルーキー・中西聖輝投手。初回から満塁のピンチを招くと、3点の先制を許しました。先頭打者として迎えた郄寺望夢選手には2球目のスライダーをとらえられ、センターへのヒットを許した中西投手。中野拓夢選手と森下翔太選手は2者連続でレフトフライとし2アウトまで追い込むも、佐藤輝明選手には四球、続く大山悠