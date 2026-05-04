TBS系「Nスタ」（月〜金曜午後3時49分）の公式インスタグラムが、3日までに更新され、“激レア”ショットが公開された。番組MCの井上貴博アナウンサーが、「裏番組」でもある日本テレビ系「news every.」（月〜金曜午後3時50分）でお天気コーナーを担当する気象予報士の木原実氏と、TBS局内でコラボレーションする動画が投稿された。井上アナが手にしたTBSの番組応援キャラクター「Boona（ブーナ）」と、木原氏が持った日テレのお