中国は5月1日から中国と外交関係を有するすべてのアフリカの国々に対する全面的な無関税措置を開始しました。アフリカ連合（AU）委員会のマハムード・アリ・ユスフ委員長は、中央広播電視総台(チャイナ・メディア・グループ/CMG)のインタビューに応じ、この措置を高く評価し、「中東の戦争の影響が波及し、厳しい課題に直面しているアフリカにとって、これはまさに時宜を得たものだ」と述べました。ユスフ委員長はまた、世界に対し