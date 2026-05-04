現地５月５日に開催されたエールディビジ第32節で、上田綺世と渡辺剛を擁するフェイエノールトがフォルトゥナ・シッタルトと敵地で対戦した。日本代表コンビが揃って先発したフェイエノールトは、51分に先制を許す。それでも84分、左からのジョーダン・ボスのクロスに反応した上田が高打点のヘディングシュート。これは相手GKに阻まれるも、その跳ね返りを渡辺が頭で押し込んで同点弾を奪う。その後、猛攻を仕掛け、90分にジ