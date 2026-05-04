芸能界屈指のサッカー通で、J１からJ３まで幅広く試合を観戦。Jリーグウォッチャーとしておなじみの平畠啓史氏が、J１百年構想リーグの月間ベストイレブンをセレクト！４月の栄えある11人はどんな顔ぶれになったか。――◆――◆――雪が降るなか、始まった百年構想リーグは４月末で13節が終了し、地域リーグラウンドは残り５節となった。J１のEASTでは鹿島の独走に待ったをかけるかのように、FC東京のスピード感溢れるサッ