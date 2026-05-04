「中日−阪神」（４日、バンテリンドーム）バレーボール女子日本代表で、ＳＶリーグ女子ＮＥＣでキャプテンを務める山田二千華が始球式を務めた。山田は愛知・豊橋中央高出身。身長１８４センチで、最高到達点は３１０センチを誇る。ＮＥＣの背番号１のノースリーブの赤ユニホームでマウンドへ上がった山田は、山なりながらノーバウンドでストライク投球。場内が大きくどよめいた。山田は登板前にＮＥＣの公式Ｘ（旧ツイ