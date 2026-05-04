東京Vの城福浩監督（65）が4日、次戦川崎F戦へ向けて取材に応じた。過密日程が続く中、「一番コンディションがいい、準備できている選手と、パフォーマンスの兼ね合い。それが終わって次どういう準備するかで、直近の試合ありきで考えてはいない。僕らの中では中3日はある程度やれる。コンディション回復まで鍛えあげている。何連戦目かも考えて、中2日は試合によって見極めていく」と、ターンオーバーはしない方針を示した。