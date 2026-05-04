タレントで俳優・坂上忍が３日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ＲｅＨａｃＱ−リハック−【公式】」に出演。２ちゃんねる創始者で実業家のひろゆき氏らとトークを繰り広げた。ひろゆき氏は、坂上が子役出身の俳優として活躍し、近年はバラエティー番組や情報番組でＭＣとして重宝されている点に着目。「出役としてずっと出てると、人からどう見られるかっていうのを気にする仕事なわけじゃないですか？役者時代からも含めて。でも