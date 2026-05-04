◆パ・リーグ楽天―日本ハム（４日・楽天モバイル最強）楽天のオスカー・ゴンザレス外野手（２８）が４日、１軍に合流した。２年目のゴンザレスは今季、１軍では１試合の出場で１打数無安打。４月中旬以降は、ファームで調整してた。ファームではここまで２１試合に出場して、打率２割７分１厘、３本塁打、９打点。４月２８日の同リーグ巨人戦（森林どり泉）では逆方向の右翼へのアーチを放っていた。チームは前日３日に連