◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―広島（４日・マツダスタジアム）広島のドラフト２位・斉藤汰直投手が出場選手登録を抹消された。１、２日の中日戦（マツダ）では２試合連続で複数失点。開幕から１０試合の登板で防御率９・３１と苦戦し、プロ初の２軍降格となった。辻大雅投手が昇格。先発の大瀬良大地投手も登録された。ＤｅＮＡ戦のスタメンは以下１（左）秋山２（二）菊池３（遊）小園４（一）坂倉５（右）野間６（中）平