◆パ・リーグ楽天―日本ハム（４日・楽天モバイル最強）楽天・田中千晴投手（２５）が４日、１軍に合流した。田中千は今季はここまでリリーフとして１１試合に登板して０勝２敗、防御率３・００。４月２４日に出場選手登録を抹消された際には理由について三木監督は「彼の力で勝てた試合もたくさんあったし、すごく１軍で投げた経験と負担を考慮して、少しファームで整えてですね。いい時間を過ごして、また戻ってきてくれた