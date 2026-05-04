おかやまインターンシップ＆オープン・カンパニーマッチングフェア2026提供：岡山県 岡山県は県内就職率の向上を目指し、大学3年生らを対象にした就活支援イベントを5月31日に実施します。 岡山県ではすべての県民が明るい笑顔で暮らす「生き活き岡山」の実現を目指し「第4次晴れの国おかやま生き活きプラン」を策定していて、その中の1つとして県内就職率の上昇を目指しています。 岡山県の調査に