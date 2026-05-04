片山財務相 為替市場への介入の有無についてはコメントを控える この点についてはノーコメント－4日の介入観測で 外為市場で投機的な動き見られる 私たちのスタンスは非常にはっきりしている 投機動き動きはこのところずっとある－為替相場 神田（アジア開銀）総裁とも先ほど一般的に為替相場について話をした （片山財務相がサマルカンドで述べた）