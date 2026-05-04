モデルの森泉が4日放送のフジテレビ系バラエティー『ぽかぽか』（月〜金前11：47）に出演し、愛犬のために別荘を購入したことを明かした。【写真あり】木の温もりあふれる…広々とした別荘で愛犬と2ショットの森泉「ワンちゃんネコちゃん芸能人大集合」と題し、森のほか、A.B.C-Zの塚田僚一、加藤諒、Travis Japanの川島如恵留が登場した。飼い主の“親バカ”エピソードで、森は「ワンちゃんのために別荘を購入した」と発