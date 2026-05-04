タレントの薬丸裕英さんが自身のブログを更新。ゴールデンウィーク期間中、妻子が暮らすハワイを訪問し、充実したハワイ滞在の様子を連日報告しました。【写真を見る】【 薬丸裕英 】ＧＷはハワイを満喫渡辺直美の単独ライブに妻・石川秀美の手料理薬丸さんは先月30日、搭乗前に空港ラウンジでマグロ寿司やラーメンを堪能。「〆のラーメン」「そして搭乗」「満たされてフライト」と写真付きで報告しました。翌日の投稿は機内