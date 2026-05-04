オーストラリアサッカー協会は4日、5日からアメリカのサラソータ(フロリダ)で行うオーストラリア代表のワールドカップ事前キャンプに参加する第1陣の8選手を発表した。今回招集された選手がW杯メンバーに入るかは未定となっている。第1陣として参加するのはDFハリー・サウター(レスター)、DFヘイデン・マシューズ(ポーツマス)、MFマシュー・レッキ-(メルボルン・C)、MFアンソニー・カセレス(マッカーサーFC)、FWブランドン・ボ