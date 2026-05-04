ABEMAは3日、稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾の3人による番組『ななにー 地下ABEMA』の#116を放送。大減量でNumber_i神宮寺勇太似に激変した元野球日本代表の、ダイエット術が紹介された。【写真】精悍！大減量でNumber_i神宮寺勇太似に激変した元野球日本代表の中3時代#116は、人気企画「私アレで激変しました！衝撃ビフォーアフター大公開SP第4弾」と題し、ダイエット・整形・メイクなどで驚愕の激変を遂げた5人が大集合。体