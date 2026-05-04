元衆議院議員でタレントの金子恵美氏のプロフィールが、所属していた大手芸能事務所レプロエンタテインメントのアーティスト一覧から削除されたことが、4日までに明らかになった。【写真】ちょんまげ姿で土下座？ 妻・金子恵美に謝罪する宮崎謙介金子氏は、新潟県月潟村（現新潟市）出身。早稲田大学第一文学部卒業。2003年にミス日本 関東代表 選出。議員時代に総務大臣政務官を務めるなど活躍。19年の政界引退後は『バラいろ