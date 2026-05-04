元フジテレビアナウンサーの高橋真麻（44）が4日までにブログを更新。声帯の手術を受けていたことを明かし、退院したことを報告した。高橋は「実は3月末から原因不明の声帯麻痺になり声が出づらく、息苦しい。声が割れる、大きな声が出せない、歌えない。という日々を送ってきたのですが、この度、声帯の手術を終え退院致しました」と報告。続けて「これからリハビリや経過観察があります。5月6日のゴゴスマの生放送が術後初めての