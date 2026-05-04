オリックス・宜保翔内野手（25）が4日、京セラドームでロッテ戦を戦う1軍本隊に合流した。右肩痛に悩まされて24年シーズン終了後に戦力外通告を受け、育成契約に切り替わっていた高卒8年目内野手は、先月29日に支配下登録が発表されていた。背番号は以前に付けていた「53」に戻り、「怪我で痛い期間がすごく長くて、全力でできるようになったのが本当に今年に入ってからなので。楽しんで野球がやれているので、それを継続し