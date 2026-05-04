「ファーム・西地区、ソフトバンク−オリックス」（４日、タマホームスタジアム筑後）左手を骨折し戦列を離れているソフトバンク・杉山一樹投手が先発し、１回を無安打無失点に抑えた。先頭の河野に対し初球でバットを折り一ゴロに。遠藤には１５３キロを計測するなど見逃し三振に仕留めた。３番の山中は三ゴロに打ち取ったが、三塁・井上が送球時に足を滑らせ失策に。２死一塁としたが続く内藤を難なく一飛に打ち取った。