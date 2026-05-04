女優真野響子（74）が4日、テレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に、夫で俳優の柴俊夫（79）とともに出演。黒柳徹子に励まされて、ボランティア活動を始めたと告白した。司会の黒柳が「柴さんは17年前に子どものための『柴基金』を設立された。それはどういうの？」と尋ねた。柴は「お涙ちょうだいだけじゃダメだよね、っていうのがあって、組織的にやっていこうかというのがあって、始めました」と語った。すると真野が