◆ファーム・リーグ西地区ソフトバンク―オリックス（４日・タマホームスタジアム筑後）左手指骨折から復帰した杉山一樹投手が先発としてマウンドに上がり、１イニングを無失点に抑えた。杉山は４月１１日の日本ハム戦（エスコン）後、自身の投球に納得がいかず、ベンチを殴打して負傷した。復帰登板となった２日のファーム・リーグ中日戦では最速１５５キロをマークし、出力は問題がないことをアピールした。復帰２戦目と