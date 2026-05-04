第1子妊娠を公表している東海テレビの浦口史帆アナウンサー(37)が3日、自身のインスタグラムを更新し、産休に入ったことを報告した。 【写真】おなかがふくっらした浦口アナウンサー笑顔はすっかりママの顔 「産休に入りました」とストレートに伝えた浦口アナ。「ご連絡遅くなりましたが、スイッチ!やラジオONESTYLEにメッセージをお寄せいただいた方々、本当にありがとうございました!自分が思っ