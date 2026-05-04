資料香川県内の大型店舗 香川県統計調査課は、全国における香川県の相対的位置が分かる冊子「100の指標からみた香川」の2026度版をまとめました。上位10位以内にランクインしたのは前年度版と同じ17項目でした。 主な項目では「人口10万人当たりの大型小売店舗数（2024年12月31日時点）」が9.3店（2025年度より0.1店増）で、5年連続で1位となりました。「大型小売店舗」とは店舗面積が1,000平方メートルを超える店