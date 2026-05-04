パルマ鈴木彩艶が首位インテル相手にスーパーセーブを見せたイタリア1部パルマは現地時間5月3日にセリエA第35節で首位インテルと対戦し、0-2で敗れた。先発した日本代表GK鈴木彩艶は2失点を許し、目の前で優勝を決められる結果となったが、決定的なピンチでスーパーセーブを見せるなど王者を相手に奮闘した。圧巻だったのはスコアレスで迎えた前半25分のプレーだ。エリア内に侵入したインテルのMFニコラ・バレッラが左足の強烈