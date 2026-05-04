トランプ米大統領が4日から開始すると明らかにした「プロジェクト・フリーダム」計画に対し、イランが停戦違反だと警告した。イラン議会の国家安全保障委員会のエブラヒム・アジジ委員長はこの日、X（旧ツイッター）で「ホルムズ海峡の新たな海上秩序に対する米国のいかなる介入も停戦違反と見なす」と警告した。続いて「ホルムズ海峡とペルシャ湾はトランプ大統領の妄想的な（SNS）投稿に管理されない」とし「誰も（彼の）責任転