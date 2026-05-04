富山県警本部富山県魚津市の調理施設の女子トイレに侵入したとして、富山県警魚津署は4日、建造物侵入の疑いで、魚津市教育委員会職員の柿沢晃文容疑者（56）＝同市＝を逮捕した。「盗撮目的で入った」と容疑を認めている。逮捕容疑は、4月28日ごろ、市内の調理施設の女子トイレに正当な理由なく侵入した疑い。署によると同日、トイレの個室内にカメラが落ちているのを職員が発見、5月1日に通報した。署は盗撮していた疑いがあ