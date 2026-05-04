タレントの照英（52）が、4日までに自身のインスタグラムを更新。長男との親子ショットを公開し、そのほほ笑ましい姿が話題となっている。【写真】「お子さん、冷静ですね」GWでの照英＆長男の“コミカル”な“顔出し”親子2ショット投稿では「こんなパパです」とコメントを添え、ゴールデンウィーク中の一コマを紹介。写真には、まだ幼い長男を抱きながら全力の表情を見せるコミカルな照英の姿が収められていた。一方で、抱