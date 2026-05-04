全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・飯田橋の香港式喫茶店『香港贊記茶餐廳飯田橋店』です。いかにも香港ローカルな味と雰囲気の虜に！茶餐廳とは、軽食を出す香港式喫茶店のこと。ここは日本での先駆けで、料理も喫茶メニューも現地のままだ。自家製ジャムを挟んで揚げたフレンチトーストは一見超甘そうだが、ほっこりやさしくてクセになる。温かいエッグタルトもぷる