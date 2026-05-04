セルティックを率いるマーティン・オニール監督が、日本代表FW前田大然の状態に言及した。3日、地元紙『Glasgow Times』が伝えている。セルティックは3日に行われたスコティッシュ・プレミアシップ（スコットランド1部）第35節でハイバーニアンと対戦。41分に前田が先制点を決めると、45＋3分に追いつかれたものの、72分にケレチ・イヘアナチョが勝ち越しゴールを決め、2−1で勝利を収めた。この結果、リーグ戦4連勝を飾った