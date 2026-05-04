2025−26シーズンのスイス・スーパーリーグ（1部）を、昇格組のトゥーンが制した。創設から128年の歴史でクラブ史上初のメジャータイトル獲得となる。昨季のスイス・チャレンジリーグを優勝したトゥーンは、シーズン序盤戦から上位争いに絡むと、2025年10月〜11月の6連勝や同年12月〜2026年2月の10連勝で首位を独走。直近5試合で4敗と息切れしたものの、2位ザンクト・ガレンの敗戦を受けて、3試合を残して優勝が決まった。デ