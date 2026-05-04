元ギャルママモデルの日菜あこが3日に自身のアメブロを更新。会員制倉庫型スーパー『コストコ』で購入した商品の合計金額を明かした。この日、日菜は「今回のコストコ購入金額は…24017円」と報告。自身では「コストコなら安い方かなって思った」というが、ママ友からは「や、スーパーで2万は高いじゃん！」と指摘されたことを明かした。これに対し「確かにスーパーなら2万あったらだいぶ買えると我に帰りました」と納得した様子で