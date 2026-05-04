悔しい敗退から2週間後にリベンジを果たした。サンフレッチェ広島レジーナは5月3日、SOMPO WEリーグ第20節で日テレ・東京ヴェルディベレーザと対戦して2−0の快勝を収めた。広島は4月18日にクラシエカップ準決勝第2戦で東京NBに1-3で敗れ、2試合合計4-5で大会3連覇を逃していた。それから2週間後、ホームで再び東京NBを迎えて今季公式戦5度目の対決。キックオフ前には広島の選手たちがガードオブオナーで東京NBの選手たちを迎