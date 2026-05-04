初めての救急車は不安と恐怖でいっぱい。そんな車内で、一人の救急隊員が――。【救急車を呼んで…】病院で点滴を受ける娘。かわいそうで泣いてたら見知らぬ女性に怒鳴られた⁉千葉県在住の40代女性・さとさんの体験談。＜さとさんからのおたより＞10年以上前のことですが、急性胃腸炎で救急車を要請した過去があります。初めて救急車というものを呼んで、救急車に乗りました。身体はかなり辛く、救急車で運ばれている途中は