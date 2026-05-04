お笑いタレントの山口智充さんが自身のインスタグラムを更新。ツーリングへの思いを綴りました。 【写真を見る】【 山口智充 】ツーリングへ想い「走ってますかぁ〜いい時季ですね〜！」バイクの写真添え「これからまだまだ色んなバイクに乗ってみたい！」山口智充さんは「走ってますかぁ〜いい時季ですね〜！ロケバスからライダー見てウズウズしてる今日この頃です！」と綴ると、旅先の様々なシチュエーション