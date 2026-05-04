元ＮＨＫでジャーナリストの池上彰氏が２日、テレビ朝日系「池上彰のニュースそうだったのか！」で、「ＮＨＫの常識」を明かした。この日はニュースの裏側の疑問を出演者が池上氏に聞く企画を放送。その中で磯野貴理子がニュースを読むアナウンサーについて、「緊急ニュースとか、初めて見る原稿でもスラスラと読む。漢字にひら仮名ふってますよね？」と聞いた。これに元テレ朝の宇賀なつみアナが「本当に緊急の時はふってい