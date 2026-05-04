ロッテは4日、6月28日にZOZOマリンスタジアムで行われるソフトバンク戦（17時00分試合開始）を対象に、「もちもちクッション」がセットになったグッズ付きチケットを、各日先着15,000枚で販売することになったと発表した。クッションは、球団イニシャルロゴや今季のチームスローガンをあしらったオリジナルデザインで、やわらかく弾力のある“もちもち”素材を採用した仕様となっている。観戦時のひざ置きや背当てとしても使用