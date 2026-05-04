【モデルプレス＝2026/05/04】嵐の相葉雅紀らが出演するテレビ朝日系24局ネット『相葉マナブ』（よる6時〜6時52分）が3日に放送された。相葉について後輩の間で噂されていることが明かされた。【写真】「23年前と繋がった」と話題の嵐のラストシングル◆七五三掛龍也、嵐のバックダンサー時回顧今回の放送には事務所の後輩であるTravis Japanの七五三掛龍也が出演。「後輩の間で相葉雅紀に関して噂されていることは？」という事前