大阪・読売テレビのグループ会社、ｙｔｖメディアデザインは、生成ＡＩで映像素材を作成したドラマ「サヨナラ港区」が一般社団法人映像情報メディア学会の顕彰において、技術振興賞コンテンツ技術賞を受賞したと発表した。同学会は映像情報メディア分野の研究・技術の発展と普及を目的とする専門学会。技術振興賞コンテンツ技術賞は、技術的な創意工夫により制作技術の分野に新機軸や顕著な改善をもたらし、その技術を活用して