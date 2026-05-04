2026年4月は、全国的に気温が高く、記録的な高温となった所がありました。また、西日本を中心に多雨、寡照となりました。さて、5月はどうなるのでしょうか?【4月の気温まとめ】暖かい空気に覆われて全国的に高温5月1日に気象庁が発表した「2026年4月の天候」によると、日本付近は暖かい空気に覆われやすく、上旬と中旬を中心に低気圧に向かって暖かい空気が流れ込む日もあったため、月平均気温は全国的にかなり高くなりました。月