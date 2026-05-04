今年１月の第１０２回箱根駅伝で３年連続９度目の優勝を飾り、来年１月の第１０３回大会で節目の１０度目の優勝を目指す青学大はゴールデンウィークを利用して、新潟・妙高市の妙高高原で合宿中。４日は妙高高原メッセ多目的ホールで「箱根駅伝優勝報告会」に出席。その後、妙高高原スポーツ公園で市内在住・在学の小中学生を対象にしたランニング教室を行い、チームのスポンサーでもある妙高市の市民と交流した。優勝報告会に