◇セ・リーグ阪神―中日（2026年5月5日バンテリンドーム）阪神は4日の中日戦のスタメンを発表した。先発は門別啓人投手(21)で伏見寅威捕手(35)とバッテリーを組む。門別と伏見は同じ北海道出身で東海大札幌（旧東海大四）の先輩、後輩の間柄。ファンの間でも待望されていた“道産子バッテリー”が実現。門別は頼れる同郷の先輩とのコンビで今季初勝利を目指す。伏見は以前、「高校も一緒で出身も北海道で一緒ですし、