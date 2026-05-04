年齢やライフステージの変化とともに、体のゆるみや違和感が気になり始める女性は少なくありません。そんな毎日に寄り添うアイテムとして、SIXPAD for Womenから「骨盤底筋ショーツ」が2026年5月25日に登場します。はくだけで骨盤底筋をやさしく支える設計と、毎日使いやすい快適なデザインを両立。気負わず続けられる、新しいセルフケア習慣として注目したい一枚です。 はくだけで叶える骨盤底筋サポート