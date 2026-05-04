アコーディア・ゴルフ（本社・東京）では、夜間にラウンドする「NightGolf（ナイトゴルフ）」営業を5コースで行っている。今月8日には埼玉県比企郡の「おおむらさきGC」、15日には東京都八王子市の「東京相武CC」が新たに営業を開始する。おおむらさきGCでは4月下旬にメディア視察会を開催した。そのレポートをお届けする。日が傾き始めた頃からラウンドを始めるナイトゴルフは厳しい暑さを回避し、日焼け、熱中症なども防げ