北朝鮮の女子サッカーチームがアジアサッカー連盟が主催する大会に出場するため、今月、韓国を訪れる見通しであることがわかりました。北朝鮮のチームが参加する見通しなのは、アジアに拠点を置く女子サッカーの強豪クラブが競う「AFC女子チャンピオンズリーグ」の準決勝です。韓国統一省によりますと、今月20日にソウル郊外で行われる準決勝について、北朝鮮側は出場する意向を示していて、すでに訪韓する関係者の名簿も提出して