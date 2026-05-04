陸上自衛隊の第1普通科連隊は、生成AIを使って作成した新たなロゴマークの使用を4日で中止しました。陸上自衛隊の東京・練馬駐屯地に所属する第1普通科連隊は先月29日、生成AIで作成した部隊の新しいロゴマークをSNSに投稿しました。ロゴマークは軍服を着たゾウがいわゆる“擬人化”されたデザインとなっていて、手には小銃を持ち、胸には人の頭蓋骨のようなものがあしらわれています。画像の投稿後、SNS上で「自衛隊のロゴマーク