タレント大沢あかね（40）が、3日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）に出演。子どもたちのアンケートに爆笑した。番組では子どもらにもアンケートを行った。「ママがどんどんキレイになっていることをどう思いますか」という質問に、9歳の長男は「最初からキレイだと思うからキレイになってると思わない」と回答した。大沢は「うわ！メロ！うちの息子メロいですね」と笑った。「この前も次女が『ママ、今